В поселке Каннельярви уничтожена табличка на мемориале финским военным

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения таблички на мемориале финским военным в поселке Каннельярви в Выборгском районе Ленинградской области, об этом 23 мая пишет "Фонтанка.ру".

Речь идет о мемориале, который посвящен финским военным, погибшим в ходе Зимней войны с СССР. Уточняется, что табличка разбита, а гранитный камень залит краской.

По данным "Фонтанки", от памятника осталось три осколка.

Напомним, что депутат Законодательного собрания Марина Шишкина сообщила, что мемориал защитникам полуострова Ханко восстановят не раньше 2025 года.

Фото: ЗАКС.Ру