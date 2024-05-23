В поселке Каннельярви уничтожена табличка на мемориале финским военным

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения таблички на мемориале финским военным в поселке Каннельярви в Выборгском районе Ленинградской области, об этом 23 мая пишет "Фонтанка.ру".
Речь идет о мемориале, который посвящен финским военным, погибшим в ходе Зимней войны с СССР. Уточняется, что табличка разбита, а гранитный камень залит краской.
По данным "Фонтанки", от памятника осталось три осколка.
Напомним, что депутат Законодательного собрания Марина Шишкина сообщила, что мемориал защитникам полуострова Ханко восстановят не раньше 2025 года.