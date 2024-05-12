Мемориал защитникам Ханко отреставрируют не ранее 2026 года

Мемориал защитникам полуострова Ханко отреставрируют не ранее 2026 года, рассказала 12 мая депутат петербургского Заксобрания Марина Шишкина со ссылкой на полученный ответ Водоканала. Предприятие уведомило ее о большом количестве сложностей с проведением работ.

"Мемориальную стену с фонтаном в память героической обороны полуострова Ханко на улице Пестеля планируют отреставрировать только в 2026-2027 годах. <...> Согласно выданным КГИОП обязательствам, его должны были привести в порядок не позднее 6 мая 2024 года", — написала Шишкина в своем Telegram-канале.

Наблюдаемые прохожими щели в ступенях, нехватка элементов декора и неработающий фонтан представляют собой "вершину айсберга", передает позицию предприятия депутат. У фонтана отсутствуют инженерные сети, имеются различные повреждения, сколы и трещины, на мраморной чаше наблюдаются следы биопоражения, разгерметизация и разрушения. При этом Водоканал не располагает технической и проектной документацией на фонтан.

"Буду контролировать включение необходимых трат в городской бюджет на 2025 год", — пообещала депутат.

Шишкина занимается вопросом восстановления мемориала с ноября прошлого года, когда она направила запрос в КГИОП. В апреле она отмечала, что ремонт, который должен был завершиться ко Дню Победы, так и не начался.

Фото: Telegram-канал Марины Шишкиной