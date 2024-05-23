Более 100 участников СВО заявились на праймериз "Единой России" в региональные парламенты

На праймериз "Единой России" по отбору кандидатов в депутаты Законодательных собраний разных регионов заявились 103 участника СВО, об этом 23 мая пишет "Коммерсантъ".

Уточняется, что это 3,2% от общего числа всех заявителей. Сами выборы пройдут 8 сентября в 13 регионах России. Также издание отметило, что больше всего заявившихся на праймериз участников СВО в Крыму – там таких 20 человек из 222 претендентов.

Участники спецоперации не против попасть и в Мосгордуму. Там из 356 претендентов 15 человек имеют боевой опыт в зоне СВО.

Напомним, что в Петербурге тоже пройдут выборы – муниципальные, губернаторские и довыборы в ЗакС по 18-му округу. В праймериз "Единой России" перед муниципальными выборами в городе захотели поучаствовать 49 участников СВО из 8 тысяч претендентов.

Фото: ЗАКС.Ру