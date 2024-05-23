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Новости 12:50

Песков дал комментарий по поводу арестов в Минобороны России

фото ЗакС политика Песков дал комментарий по поводу арестов в Минобороны России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал аресты в Минобороны страны, об этом 23 мая пишет ТАСС.

"Борьба с коррупцией – это последовательная работа, это не кампания. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов... Ни о какой кампанейщине здесь, конечно, речи не идет", – сказал Песков 

Также Песков не стал отвечать на вопрос о том, знали ли в Кремле заранее о планах арестов. Он отметил, что у него нет таких полномочий.

Напомним, что правоохранительные органы задержали заместителя начальника Генерального штаба Вадима Шамарина.

Фото: kremlin.ru


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