Выжившего пассажира упавшего в Мойку автобуса выписали из больницы

Единственного пассажира, который выжил в трагедии на Мойке, помимо водителя автобуса, выписали из больницы, об этом 23 мая пишет "Фонтанка.ру".

Также, как уточняет издание, мужчину выписали еще во вторник, 21 мая. В общей сложности в больнице он провел 11 дней. Мужчина оказался единственным выжившим в автобусе, а его возлюбленная в трагедии погибла.

ДТП с лазурным автобусом на набережной реки Мойки случилось 10 мая. Из девяти пассажиров выжили только двое.

Напомним, что эксперты заявили, что упавший в Мойку автобус, был технически исправен.

Фото: ЗАКС.Ру