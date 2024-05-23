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Новости 14:46

Петербургская полиция обтянула лентой электросамокаты у Парка Победы

фото ЗакС политика Петербургская полиция обтянула лентой электросамокаты у Парка Победы

Полиция Петербурга заинтересовалась электросамокатами в Парке Победы, об этом 23 мая пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на читателей.

Петербуржцы заметили, что самокаты в Московском районе у станции метро "Парк Победы" обтянуты сигнальной лентой и взять их нельзя. Жители уточняют, что обтянуты только самокаты у подземного перехода.

По данным издания, правоохранители проводят рейды по электросамокатам. Изымаются только те, которые стоят в запрещенной соглашением с кикшеринговыми компаниями зоне. 

Напомним, что в областном городе Мурино тоже ввели ограничения для самокатов. Теперь местные жители не могут парковать самокаты у станции метро "Девяткино".

Фото: ЗАКС.Ру


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