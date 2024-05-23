Беглов заявил, что город закупит 11 единиц пожарной техники до конца 2024 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов и начальник главного управления МЧС России по Петербургу Алексей Аникин осмотрели силы и средства, которые должны будут помочь при чрезвычайных ситуациях, об этом 23 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, Петербург это большой город, в котором уровень безопасности должен быть высоким. Он отметил, что важно обеспечивать спасателей и пожарных всем необходимым.

"Обновление парка пожарной техники – один из наших приоритетов. До конца этого года будет закуплено ещё 11 единиц пожарной техники", – сообщил глава города.

По словам Аникина, в подразделения МЧС Петербурга каждый год поступает новая техника. Он заверил, что спасатели и пожарные города готовы к любой чрезвычайной задаче.

Фото: пресс-служба Смольного