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Новости 15:53

Беглов заявил, что город закупит 11 единиц пожарной техники до конца 2024 года

фото ЗакС политика Беглов заявил, что город закупит 11 единиц пожарной техники до конца 2024 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов и начальник главного управления МЧС России по Петербургу Алексей Аникин осмотрели силы и средства, которые должны будут помочь при чрезвычайных ситуациях, об этом 23 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, Петербург это большой город, в котором уровень безопасности должен быть высоким. Он отметил, что важно обеспечивать спасателей и пожарных всем необходимым. 

"Обновление парка пожарной техники – один из наших приоритетов. До конца этого года будет закуплено ещё 11 единиц пожарной техники", – сообщил глава города. 

По словам Аникина, в подразделения МЧС Петербурга каждый год поступает новая техника. Он заверил, что спасатели и пожарные города готовы к любой чрезвычайной задаче.

Фото: пресс-служба Смольного


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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