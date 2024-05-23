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Новости 16:49

В Петербурге арестовали подозреваемого в попытке поджечь аэродром

фото ЗакС политика В Петербурге арестовали подозреваемого в попытке поджечь аэродром

В Петербурге до 21 июля арестовали задержанного в Петрозаводске ранее судимого Владимира Кокловского. Он стал подозреваемым в покушении на диверсию. По версии следствия, фигурант хотел уничтожить военную авиационную технику (п."в" ч. 2 ст. 281 УК), а именно поджечь аэродром "Бесовец" в Карелии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Фигурант был задержан с канистрой бензина, болторезом и охотничьими спичками. Следствие считает, что он действовал по указанию некоего заказчика и за материальное вознаграждение. Осуществить поджог ему не удалось.

Примечательно, что предыдущее уголовное дело Кокловского тоже было связано с уничтожением имуществ посредством поджога.

Фото: ЗАКС.Ру


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