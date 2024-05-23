В Петербурге не состоится салют в честь Дня города

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что в городе не будет праздничного салюта в День города, об этом 23 мая спикер сообщил в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Бельского, правительство города ориентировалось на рекомендации правоохранителей. Он отметил, что все остальное останется при этом без изменений.

Также он рассказал, что праздник начнется с возложения цветов к Медному всаднику. Кроме этого, состоится чествование новоиспеченных почетных граждан Петербурга.

Напомним, что 22 мая в Законодательном собрании Петербурга назвали имена новых почетных граждан. Ими стали ученые Эдуард Айламазян и Дмитрий Гранов, а также артист Давид Голощекин.

Фото: ЗАКС.Ру