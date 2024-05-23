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Новости 18:21

На Эльвиру Вихареву* составили второй "иноагентский" протокол

фото ЗакС политика На Эльвиру Вихареву* составили второй "иноагентский" протокол

Столичный политик Эльвира Вихарева* рассказала о том, что на нее составили уже второй протокол о неисполнении обязанностей иностранного агента (ст. 19.34 КоАП). Согласно действующему законодательству, третье такое нарушение может обернуться уголовным преследованием. 

Узнав о новом протоколе, политик столкнулась с массированной спам-атакой и интерпретировала ее по-своему.

"Уезжай, мол, Эльвира, не надо тебя в России. Кто не понял – тот поймет. Я поняла. Я не уеду" - написала москвичка в своем Telegram-канале.

Для погашения предыдущего "иноагентского" штрафа, составившего 40 тысяч рублей, Вихарева* собирала пожертвования.

*Минюст внес Эльвиру Вихареву в единый реестр иноагентов

изображение: Ищем Выход / YouTube (скриншот)


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