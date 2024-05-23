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Муниципал 19:43

В Петербурге стартовал турнир по борьбе в память о погибшем на СВО депутате Кочанжи

фото ЗакС политика В Петербурге стартовал турнир по борьбе в память о погибшем на СВО депутате Кочанжи

Турнир по греко-римской борьбе памяти Павла Кочанжи, погибшего в ходе спецоперации депутата МО "Невский округ", открыли в Петербурге, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале 23 мая. В соревнованиях примут участие команды из Донецка, Луганска и Мариуполя. 

Кочанжи был кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе, неоднократно занимал призовые места на спортивных состязаниях, а также состоял в сборной города. В сентябре 2022 года Кочанжи избирался в совет МО "Невский округ", который возглавляет его отец Сергей Кочанжи. 

О гибели Кочанжи стало известно летом 2023 года. Он попал под артиллерийский обстрел ВСУ. Ему было 24 года. Посмертно награжден Орденом Мужества. 

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Бориса Пиотровского


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