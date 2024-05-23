Суд в Петербурге арестовал замначальника МЧС по Курортному району

Задержанного накануне замначальника петербургского управления МЧС по Курортному району Сергея Куликова суд отправил в СИЗО, удовлетворив тем самым ходатайство следствия. 37-летнему чиновнику инкриминируют получение взятки (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов.

Фигурант настаивал на более мягкой мере пресечения. Своей вины он не признал. Дзержинский районный суд назначил ему арест до 20 июля.

Накануне СК сообщил о предъявлении Куликову обвинения. По официальной версии, сотрудник МЧС получил от бизнесмена 50 тысяч коррупционных рублей. За это вознаграждение чиновник согласился избавить руководство фирмы от уголовной ответственности в связи со случившимся пожаром.

Фото: ЗАКС.Ру