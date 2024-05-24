Беглов назвал число соглашений, которые город рассчитывает подписать на ПМЭФ

На предстоящем в июне Петербургском международном экономическом форуме Смольный готовится подписать свыше 50 соглашений. Об этом в эфире телеканала "78" рассказал губернатор Александр Беглов.

"Может, даже и больше получится - работаем, еще время у нас есть", - добавил чиновник.

Доминировать на петербургском стенде форума будет идея, сформулированная как "Технологии, открытые для мира".

ПМЭФ в этом году пройдет с 5 по 8 июня. На эти дни приходится 225-летие со дня рождения классика русской литературы Александра Пушкина, по случаю чего в городе запланировано несколько событий.

Самым высокопоставленным гостем форума станет президент Боливии Луис Арсе.

Фото: ЗАКС.Ру