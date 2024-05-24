Петербургский суд отказал в иске члену УИК Васильченко, заявившей об избиении

Калининский районный суд Петербурга полностью отказал в удовлетворении иска члену УИК № 427 Олесе Васильченко, которая пожаловалась на нападение, случившееся с ней непосредственно на избирательном участке в разгар президентских выборов.

Как сообщает MR7, заседание продлилось более пяти часов. Суд изучал события, имевшие место в ночь с 17 на 18 марта и зафиксированные на видео. Выступая, Васильченко рассказала о своем столкновении с неизвестным мужчиной.

"Он хватает меня за плечо, заламывает мне руку — меня валят. Он не один! Ему кто-то помогает. Это полицейская?!", - обратилась к суду женщина.

Ответчики (УИК № 427, его председатель и ТИК № 38) опровергли то, что Васильченко была избита, даже несмотря на потребовавшуюся ей медицинскую помощь, обращения в травмпункт и СК. Прокурор и судья поддержали их позицию.

фото: Елена Михина / MR7