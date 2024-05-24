По делу о теракте в "Крокусе" задержано более 20 человек

Спустя два месяца после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" лишены свободы более 20 фигурантов дела, о чем пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора ФСБ Александра Бортникова. Его ведомству удалось установить, что подготовкой, финансированием и координацией действией злоумышленников занималась афганская организация "Вилаят Хорасан"*.

"Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины", - добавил Бортников.

Расследовать резонансное преступление помогали спецслужбы Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Напомним, что в пятницу вечером 22 марта террористы проникли в концертный зал в Красногорске перед началом концерта группы "Пикник" и открыли прицельную стрельбу по людям, после чего подожгли здание и скрылись. В результате трагедии погибло более 140 человек.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру