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Муниципал 13:10

Стало известно, за что главе МА МО "Сосновая поляна" вменяют "нецелевые" расходы бюджета

фото ЗакС политика Стало известно, за что главе МА МО "Сосновая поляна" вменяют "нецелевые" расходы бюджета

Поводом для составления административного протокола в отношении главы местной администрации МО "Сосновая поляна" стало военно-патриотическое мероприятие, которое изначально планировалось провести в формате лыжной гонки, посвященной памяти участников Великой Отечественной войны. Коррективы в муниципальный заказ в январе внесла петербургская погода. Как рассказал ЗАКС.Ру глава администрации Максим Бабаев, состояние снежного покрова в начале 2023 года не позволяло проложить лыжню, и мероприятие прошло в формате легкоатлетического забега. Из-за этого и появились претензии у надзорного ведомства, следует из материалов дела, подготовленного прокуратурой.

В техническом задании контракта на проведение лыжной гонки оговаривалось, что в случае фактической невозможности проложить лыжню из-за погодных условий, исполнитель может провести мероприятие в формате забега. На эти цели потратили 120 тысяч рублей. В прокуратуре отметили, что мероприятие под названием памятный легкоатлетический забег, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, не было отражен в целевой программе. 

В беседе с ЗАКС.Ру Бабаев рассказал, что большая часть бюджета ушла не на организацию непосредственно спортивной составляющей, а на военный оркестр, венки и другие необходимые для проведения мероприятия к памятной дате элементы. 

- Мероприятие в целом носило характер символический. Это название символическое "Лыжня памяти". Предполагается или бег на лыжах, либо, если не позволяют погодные условия, а они не позволяли, то бег на ту же дистанцию. Это прописано в техническом задании. Мне кажется, это просто какая-то придирка, которая не имеет под собой никакого обоснования. Цель была не на лыжах пробежать, а военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения - вот основная цель мероприятия, - рассказал Бабаев.

Судебное заседание по этому делу назначено на середину августа. Главе местной администрации грозит штраф до 50 тысяч рублей за нецелевое использование бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП).

Константин Леньков / Фото представлено Максимом Бабаевым


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