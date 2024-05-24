Стало известно, за что главе МА МО "Сосновая поляна" вменяют "нецелевые" расходы бюджета

Поводом для составления административного протокола в отношении главы местной администрации МО "Сосновая поляна" стало военно-патриотическое мероприятие, которое изначально планировалось провести в формате лыжной гонки, посвященной памяти участников Великой Отечественной войны. Коррективы в муниципальный заказ в январе внесла петербургская погода. Как рассказал ЗАКС.Ру глава администрации Максим Бабаев, состояние снежного покрова в начале 2023 года не позволяло проложить лыжню, и мероприятие прошло в формате легкоатлетического забега. Из-за этого и появились претензии у надзорного ведомства, следует из материалов дела, подготовленного прокуратурой.

В техническом задании контракта на проведение лыжной гонки оговаривалось, что в случае фактической невозможности проложить лыжню из-за погодных условий, исполнитель может провести мероприятие в формате забега. На эти цели потратили 120 тысяч рублей. В прокуратуре отметили, что мероприятие под названием памятный легкоатлетический забег, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, не было отражен в целевой программе.

В беседе с ЗАКС.Ру Бабаев рассказал, что большая часть бюджета ушла не на организацию непосредственно спортивной составляющей, а на военный оркестр, венки и другие необходимые для проведения мероприятия к памятной дате элементы.

- Мероприятие в целом носило характер символический. Это название символическое "Лыжня памяти". Предполагается или бег на лыжах, либо, если не позволяют погодные условия, а они не позволяли, то бег на ту же дистанцию. Это прописано в техническом задании. Мне кажется, это просто какая-то придирка, которая не имеет под собой никакого обоснования. Цель была не на лыжах пробежать, а военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения - вот основная цель мероприятия, - рассказал Бабаев.

Судебное заседание по этому делу назначено на середину августа. Главе местной администрации грозит штраф до 50 тысяч рублей за нецелевое использование бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП).

Константин Леньков / Фото представлено Максимом Бабаевым