Горсуд рассмотрит дело о реабилитации нацизма в отношении иностранца

Городской суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о реабилитации нацизма в интернете (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) в отношении Юрия Малева, рассказали 24 мая в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Согласно сообщению, фигурант числится охранником в спортивного комплекса в Бруклине на территории Нью-Йорка в США.

"По делу назначено судебное заседание для разрешения вопроса о продлении меры", — уточнили в пресс-службе судов.

Согласно версии следствия, 8 июня 2022 и 8 мая 2023 года Малев размещал в "Одноклассниках" посты, в которых транслировалось неуважительное отношение к георгиевской ленте. Подобные поступки сочли оскорблением памяти о Великой Отечественной войне.

Сам Малев с декабря 2023 года находится под стражей. В суд дело поступило с ходатайством о рассмотрении в особом порядке при согласии фигуранта с обвинением, отметили в пресс-службе.

Фото: ЗАКС.Ру