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Новости 14:18

Милонов посетил последний звонок в петербургской школе

фото ЗакС политика Милонов посетил последний звонок в петербургской школе

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов отчитался 24 мая в своем Telegram-канале о посещении последнего звонка в одной из школ города. Помимо выступления перед учениками депутат прошелся по образовательному учреждению с экскурсией.

Внимания депутата удостоились ученики школы № 703 Московского района. По словам Милонова, в своей речи он пожелал выпускникам найти свое призвание, под которым он понимает дело всей жизни, способное приносить "удовольствие и радость".

"Страсть — это то, что движет нами, мотивирует нас развиваться и становиться лучше — на благо себя, родного района, города и страны!" — счел нужным отметить депутат.

Также Милонов поведал о том, что прошелся по школе с экскурсией. Особенно ему понравился организованный в учреждении музей об истории завода "Вагонмаш".

Накануне стало известно о желании Милонова пригласить в одну из петербургских школ депутата Госдумы Марию Бутину для проведения урока зарядки.

Фото: Виталий Милонов / Telegram


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