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Новости 14:50

Еще одна дача в Зеленогорске стала региональным памятником

фото ЗакС политика Еще одна дача в Зеленогорске стала региональным памятником

КГИОП наделил статусом выявленного памятника регионального значения деревянную дачу в неорусском стиле в Зеленогорске. Ее адрес - Курортная улица, 35. На то, что здание получило государственную охрану, обратила внимание интернет-газета "Канонер".

В списке памятников объект числится как "Дача Н. Н. Слободзинского". Ныне он пребывает в заброшенном состоянии, при этом находясь на балансе у консультативно-диагностического центра №85. В послевоенные годы здесь отдыхали детсадовские воспитанники.

По мнению чиновников, наибольшими архитектурно-художественными достоинствами обладет веранда усадьбы.

Ранее стало известно, что другая деревянная постройка по соседству, дача Хек, тоже обрела статус выявленного объекта культурного наследия.

фото: Citywalls.ru, Влада


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