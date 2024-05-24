Петербуржец отбудет реальный срок за нападение на полицейского

Петроградский районный суд огласил приговор по делу об опасном для жизни или здоровья применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга. Согласно вынесенному решению, Анатолий Бабенко должен будет отправиться в колонию.

Суд установил, что вечером 17 февраля Бабенко в пьяном виде ударил полицейского на лестничной клетке дома № 1/24 по Петрозаводской улице. Как уточнили в судебной пресс-службе, он нанес "не менее одного удара" головой в нос правоохранителя.

Вину подсудимый признал. Его приговорили к двум годам колонии общего режима.

Фото: ЗАКС.Ру