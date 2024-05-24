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Новости 16:19

Петербуржец отбудет реальный срок за нападение на полицейского

фото ЗакС политика Петербуржец отбудет реальный срок за нападение на полицейского

Петроградский районный суд огласил приговор по делу об опасном для жизни или здоровья применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга. Согласно вынесенному решению, Анатолий Бабенко должен будет отправиться в колонию.

Суд установил, что вечером 17 февраля Бабенко в пьяном виде ударил полицейского на лестничной клетке дома № 1/24 по Петрозаводской улице. Как уточнили в судебной пресс-службе, он нанес "не менее одного удара" головой в нос правоохранителя.

Вину подсудимый признал. Его приговорили к двум годам колонии общего режима.

Фото: ЗАКС.Ру


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