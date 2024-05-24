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Новости 17:12

Еще одна петербургская пенсионерка добилась компенсации за падение на льду

фото ЗакС политика Еще одна петербургская пенсионерка добилась компенсации за падение на льду

Петербургская прокуратура помогла 76-летней жительнице Колпино отсудить компенсацию морального ущерба из-за падения на гололеде. Последний образовался из-за некачественной уборки остановки общественного транспорта. 

Пенсионерка получила травму при выходе из автобуса на Тверской улице в конце января нынешнего года. Перелом ноги потребовал продолжительного лечения. Нанесенный женщине вред надзорное ведомство оценило в 200 тысяч рублей, иск был удовлетворен полностью. Деньги выплатит АО "Автодор", ответственное за уборку остановки.

Накануне прокуратура сообщала о кратно меньшем штрафе, связанном с похожим инцидентом.

Фото: ЗАКС.Ру


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