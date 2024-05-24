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Новости 17:50

В Петербурге мигрант получил десять суток ареста за неповиновение полиции

фото ЗакС политика В Петербурге мигрант получил десять суток ареста за неповиновение полиции

В Петербурге суд отправил на десять суток в спецприемник иностранного гражданина, пойманного в рамках полицейской операции "Мигрант" на Софийской овощебазе на этой неделе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Усара Шавката Угли Исокова обвинили в неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Когда правоохранители остановили автомобиль, в котором находился арестованный, у него не оказалось при себе миграционной карты. Кроме того, гость города стал вести себя агрессивно. Следовать за сотрудниками правопорядка он отказался.

На заседании Фрунзенского районного суда иностранец объяснил свое поведение тем, что, по его мнению, силовики не выказали ему должного уважения. В первые часы после задержания он отрицал вину, но после переменил позицию.

Фото: ЗАКС.Ру


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