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Новости 19:59

ICQ может прекратить существование через месяц

фото ЗакС политика ICQ может прекратить существование через месяц

Мессенджер ICQ может прекратить свое существование через немногим более месяца, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу VK.

Согласно пресс-релизу компании, на который ссылается информагентство, компания намерена сфокусироваться на развитии своего "VK Мессенджера".

"Сотрудники ICQ присоединятся к командам продуктов "VK Мессенджер" и VK WorkSpace", — передает информагентство сообщение компании.

В прошлом году стало известно о том, что правительство внесло "VK Мессенджер" в список обязательных к предустановке приложений. Приложение заменило собой ICQ.

Фото: pixabay


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