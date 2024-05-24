ICQ может прекратить существование через месяц

Мессенджер ICQ может прекратить свое существование через немногим более месяца, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу VK.
Согласно пресс-релизу компании, на который ссылается информагентство, компания намерена сфокусироваться на развитии своего "VK Мессенджера".
"Сотрудники ICQ присоединятся к командам продуктов "VK Мессенджер" и VK WorkSpace", — передает информагентство сообщение компании.
В прошлом году стало известно о том, что правительство внесло "VK Мессенджер" в список обязательных к предустановке приложений. Приложение заменило собой ICQ.