В вестибюле "Горного института" приступили к установке ступеней эскалаторов

В вестибюле строящейся станции метро "Горный институт" рабочие приступили к установке ступеней эскалаторов, сообщил 25 мая Telegram-канал "Подземник".

"Ступень представляет собой тележку на четырех колесах-бегунках (основной и вспомогательный), которая крепится к двум тяговым цепям в непрерывно движущееся полотно, образующее лестницу", — уточнили авторы канала.

Ранее губернатор Александр Беглов заявлял о том, что станцию должны будут ввести в эксплуатацию в сентябре 2024 года. Изначально планировалось, что это произойдет в конце года, однако работа "Метростроя Северной столицы" позволила приблизить сроки открытия, говорил он в минувшем апреле.

Фото: Подземник / Telegram