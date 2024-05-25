В Приморском районе возведут вторую сцену Театра музкомедии

Вторая сцена Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии будет построена на территории Приморского района, обратила внимание "Фонтанка" на текст распоряжения, опубликованного на сайте комитета по градостроительству и архитектуре. Местом для проведения работ здания избрали участок, ограниченный Комендантским проспектом и проспектом Королева, а также улицами Шаврова и Литориновой.

На том же участке также предусмотрено строительство рынка сельскохозяйственной продукции и учреждения среднего профессионального образования. Предполагается, что подготовка проекта планировки и проекта межевания территории должна завершиться до 31 июля 2025 года.

Ориентировочная площадь территории под застройку составляет 11,1 га.

Ранее стало известно о планах Смольного построить спортивно-зрелищный комплекс на проспекте Тореза. Решение о передаче земли под застройку было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова.

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