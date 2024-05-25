Миронов остался недоволен работой "Пушкинской карты"

Существующий функционал программы "Пушкинская карта" недостаточен, полагает лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов. В своем Telegram-канале политик заявил, что она работает хуже, чем могла бы.

"Программа "Пушкинская карта", как видно по отчетам, не работает так, как могла бы. Подход "лучше, чем ничего", неприемлем, надо делать лучше, чем есть", — высказал мнение справоросс.

Миронов указал, что ранее направил в правительство "целый комплекс" предложений по расширению возможностей карты. Так, речь идет о включении возможности оплачивать "Пушкинской картой" проезд в пределах региона проживания. Это позволит молодежи из сел ездить в город для посещения культурных мероприятий, считает он. Также политик высказался за то, чтобы разрешить использование карты "для покупки книг, оплаты экскурсионных поездок и турпоходов", а также за повышение ее лимита.

В минувшем марте петербургское Заксобрание обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой расширить действие "Пушкинской карты" на пенсионеров.

Фото: ЗАКС.Ру