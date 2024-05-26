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Новости 10:16

СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей из-за стрельбы в Петербурге

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей из-за стрельбы в Петербурге

Инцидент со стрельбой в полицейских, произошедший в субботу, 25 мая, стал причиной возбуждения уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), сообщили в Следственном комитете. Сам стрелок был застрелен при штурме квартиры на Народной улице, в которой забаррикадировался.

Накануне днем стало известно о стрельбе в Невском районе. На место прибыл наряд полиции, который также подвергся обстрелу со стороны злоумышленника. Последним оказался 59-летний уроженец Чечни. Он отказался выходить наружу, при штурме помещения силовики ликвидировали его, сообщила "Фонтанка".

В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. "В центральный аппарат будет доложено о расследовании обстоятельств посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Санкт-Петербурге", — уточнили в ведомстве.

И. о. руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу Максим Хлюпин должен будет доложить главе ведомства Александру Бастрыкину о ходе расследования и о первоначально установленных обстоятельствах.

Фото: ЗАКС.Ру


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