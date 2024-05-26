Внимание Бастрыкина привлекла жалоба на выселение петербургской семьи из коммуналки

Сообщение о возможном выселении многодетной семьи участника СВО из коммунальной квартиры в Петроградском районе Петербурга вызвало интерес главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, рассказали в ведомстве 26 мая. Жалоба поступила ранее в информационный центр СК.

Как сообщается, семья с тремя детьми проживает в малогабаритной комнате коммунальной квартиры по улице Профессора Попова. В 2022 году петербуржцы обратились в районную администрацию с просьбой предоставить им две соседние пустующие комнаты по договору социального найма, но получили отказ. Вместо этого им предложили выкупить помещения "за крупную сумму денег", утверждают в СК.

"В связи с отсутствием финансовой возможности семья отказалась от указанных условий, после чего в апреле текущего года в суд поступило заявление о выселении граждан из занимаемой комнаты", — передали в ведомстве суть жалобы.

Главное следственное управление СК по Петербургу проверяет изложенные в обращении доводы. Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Максиму Хлюпину доложить о результатах рассмотрения полученной жалобы. Контроль за выполнением поручения возложен на центральный аппарат силового ведомства.

Ранее стало известно о том, что полиция задержала жителя Гатчины по делу о мошенничестве с розыском пропавшего в зоне СВО петербуржца.

Фото: пресс-служба СК