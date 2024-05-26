Житель Зеленогорска задержан за нападение на росгвардейца

Житель Зеленогорска напал с ножом на сотрудника Росгвардии, сообщила "Фонтанка". По информации издания, мотивом подобных действий могло послужить чувство мести.

Инцидент произошел в пятницу, 24 мая. Силовик сообщил, что гулял с товарищем, когда на него было совершено нападение. Личность агрессора была росгвардейцу уже известна, поскольку за два дня до этого он задерживал злоумышленника за нарушение порядка возле церкви. В тот раз на него составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).

Зеленогорца вновь задержали, после чего доставили в тот же отдел полиции, куда его отвозили перед этим.

В субботу силовики штурмовали квартиру в Невском районе, после того, как ее обитатель открыл огонь по сотрудникам полиции. В результате операции 59-летний уроженец Чечни был ликвидирован.

Фото: ЗАКС.Ру