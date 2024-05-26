В Ленобласти нашли тело подростка, пропавшего после падения автомобиля в реку

Спустя полмесяца поисков в реке Рощинке на территории Выборгского района Ленобласти удалось обнаружить тело подростка, пропавшего после падения автомобиля с моста, передает 47news. По данным издания, это произошло вечером в субботу.

Как сообщило издание, тело нашли добровольцы водного направления поискового отряда "Лиза Алерт". После этого на место прибыли сотрудники Следственного комитета.

Автомобиль вылетел в реку в ночь на 12 мая. Перед этим сотрудники ДПС заметили в поселке Рощино двигавшуюся с грубыми нарушениями "Шкоду Октавию". Требование остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. Спустя примерно километр, у моста через Рощинку, правоохранители заметили двух подростков 14 и 16 лет от роду. Им удалось выбраться на берег, тела еще двоих несовершеннолетних участников поездки были найдены вскоре.

По сообщению регионального ГУ МВД, подростки были нетрезвы. Всего в машине находились пять человек, тело пятого из них удалось обнаружить только через две недели после происшествия.

Фото: Следком47 / Telegram