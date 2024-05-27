Полиция организовала проверку из-за наезда на самокатчицу

Петербургские правоохранители проводят проверку в связи с ДТП, в ходе которого пострадала несовершеннолетняя самокатчица, сообщили в ГУ МВД по региону. Инцидент произошел в воскресенье, 26 мая, у дома № 124 по проспекту Энгельса.

Согласно распространенной информации, 22-летний водитель при движении во дворе сбил девушку 2007 года рождения, которая ехала на кикшеринговом самокате.

"В результате ДТП девушка-подросток в состоянии средней степени тяжести госпитализирована", — рассказали в полиции.

На прошлой неделе стало известно о двух других проверках в связи с ДТП, в которых пострадали школьники на самокатах.

Фото: ЗАКС.Ру