До станции Мельничный Ручей запустили тактовое движение электричек

В понедельник, 27 мая, в Петербурге состоялся запуск тактового движения пригородных поездов от Финляндского вокзала до станции Мельничный Ручей во Всеволожске, рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Участником церемонии также выступил его петербургский коллега Александр Беглов.

"В день рождения Петербурга Ленобласть получила отличный подарок — вместе с Александром Бегловым открыли первый маршрут тактового движения электричек между Финляндским вокзалом и Всеволожском", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Ожидается, что новый график будет обеспечен работой 41 электрички. В утренние и вечерние часы пик поезда будут отправляться каждые 15 минут.

Ранее тактовое движение пригородных поездов было запущено до Павловска, Ораниенбаума и до Красного Села. В апреле глава петербургского комитета по транспорту Валентин Енокаев говорил о возможности подстройки их графика в соответствии с пожеланиями пассажиров.

Фото: Александр ДроZденко / Telegram