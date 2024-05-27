Автор нетрезвого звонка о минировании получил в Петербурге условный срок

Московский районный суд огласил приговор Станиславу Грицунову по делу о заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщили 27 мая в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Грицунов обвинялся в том, что днем 17 марта позвонил по номеру "112" с сообщением о минировании дома № 38 по Московскому шоссе. Сам он в тот момент находился в парадной того же дома, будучи при этом пьян.

В момент совершения звонка фигурант "заведомо знал о недостоверности передаваемой им информации, осознавал общественно-опасный характер своих действий", уточнили в судебной пресс-службе.

Грицунов признал вину, дело в отношении него слушалось в особом порядке. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком длительностью 2,5 года.

Фото: ЗАКС.Ру