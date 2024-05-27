ТАСС: Путину доложили о возможности исключения "Талибана"* из списка террористических организаций

Министерство юстиции и Министерство иностранных дел доложили о возможности исключения движения "Талибан"* из списка террористических организаций, заявил 27 мая в беседе с ТАСС глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Отвечая на вопрос, какую позицию занимает по указанному вопросу МИД, чиновник заявил, что "позитивную". По словам Кабулова, без исключения "Талибана"* из списка террористических организаций не представляется возможным его признание.

"Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения", — поведал сотрудник МИД.

Также Кабулов заявил, что Россия пригласила "Талибан"* принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в этом году с 5 по 8 июня в "Экспофоруме". "Им приглашение направлено. Про уровень мне пока неизвестно", — поведал он в беседе с информагентством.

Отметим, что в 2022 году представители "Талибана"* уже были гостями ПМЭФ.

*Движение "Талибан" признано террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

Фото: Kremlin.ru