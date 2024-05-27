Кабмин поддержал законопроект об обороте книг иноагентов в библиотеках

Российское правительство поддержало с оговорками законопроект о порядке выдачи книг, написанных иностранными агентами, в библиотеках страны, сообщило 27 мая РИА "Новости" со ссылкой на проект отзыва кабмина. В документе указывается на необходимость доработки инициативы.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний", — цитирует информагентство текст проекта отзыва.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в конце минувшего марта рядом депутатов, включая бывшую тогда главой комитета по культуре Елену Ямпольскую. В мае она перешла из парламента на должность советника президента.

Авторы предлагают наделить Минкульт полномочиями по формированию правил выдачи библиотеками книг иностранных агентов. По их мнению, в России возникла необходимость ограничения доступа к литературе, чьи авторы были признаны иноагентами или же лицами, причастными к экстремистской или террористической деятельности.

В апреле профильная комиссия петербургского Заксобрания заочно поддержала федеральную инициативу.

Фото: ЗАКС.Ру