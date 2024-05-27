На обновление автобусного парка Псковской области дадут 750 млн рублей

Российское правительство направило 750 млн рублей на модернизацию автобусного парка Псковской области, о чем объявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с подчиненными.

На эти деньги региональные чиновники смогут до конца года приобрести 25 единиц транспорта повышенной вместимости. Автобусы производятся в Татарстане.

По словам Мишустина, закупка снизит интервалы в движении общественного транспорта и сделает более экономичным расход горючего.

Ранее стало известно, что Смольный планирует до конца года закупить 102 новых автобуса.

Фото: ЗАКС.Ру