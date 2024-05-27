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Новости 16:20

На обновление автобусного парка Псковской области дадут 750 млн рублей

фото ЗакС политика На обновление автобусного парка Псковской области дадут 750 млн рублей

Российское правительство направило 750 млн рублей на модернизацию автобусного парка Псковской области, о чем объявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с подчиненными.

На эти деньги региональные чиновники смогут до конца года приобрести 25 единиц транспорта повышенной вместимости. Автобусы производятся в Татарстане.

По словам Мишустина, закупка снизит интервалы в движении общественного транспорта и сделает более экономичным расход горючего.

Ранее стало известно, что Смольный планирует до конца года закупить 102 новых автобуса.

Фото: ЗАКС.Ру


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