Сотрудники КСП составили протокол на муниципалов из МО "Введенский"

Контрольно-счетная палата Петербурга рассказала об итогах проверки в МО "Введенский" за период с 2022 по 2023 год, а также в подведомственных учреждениях муниципалов. Среди замечаний: нецелевое расходование средств, нарушения при составлении бухгалтерской отчетности, а также нарушения в сфере распоряжения муниципальной собственностью. Результаты проверки направлены в прокуратуру.

Больше всего нарушений выявлено при проверке закупок муниципалов. Среди них превышение годового объема закупок у единственного поставщика и нарушения правил определения максимальной стоимости товаров и услуг. Еще в МО принимали работы, не соответствующие контракту. Например, был оплачен контракт на проведение фотосъемки новогоднего праздника. Планировалось подготовить 100 снимков. В КСП нашли лишь 12.

Относительно нецелевого расходования средств сотрудники Контрольно-счетной палаты обнаружили, что деньги не в полной мере использовались при реализации целевых программ.

"Были оплачены услуги по изготовлению и раздаче буклетов "Безопасность – это важно", содержащих информацию, которая не относится к событиям, связанным с чрезвычайными ситуациями", - говорится в отчете.

В МБУ "Введенское" выявили случаи неэффективного расходования средств из местного бюджета. В частности, затраты на обеспечение работы учреждения и выплата зарплат превышали стоимость проводимых мероприятий в 5 раз в 2022 году и в 3,7 раз в 2023 году.

Также надзорный орган принял решение составить административный протокол в отношении должностных лиц муниципального совета и местной администрации за нарушение порядка формирования сведений, используемых при составлении проектов бюджетов (ст. 15.15.3 КоАП).

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об итогах проверки в МО "Адмиралтейский округ".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру