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Муниципал 17:06

КСП проверила работу МО "Адмиралтейский округ"

фото ЗакС политика КСП проверила работу МО "Адмиралтейский округ"

Контрольно-счетная палата Петербурга рассказала о результатах проверки в МО "Адмиралтейский округ" за 2022 и 2023 годы. Большинство нарушений оказались связаны с размещением закупок, сообщили в ведомстве. 

Нарушения при размещении закупок заключались в части обоснования максимальной стоимости закупок и внесении изменений в контракты с нарушением требований законодательства. Кроме того, подведомственное МКУ превысило объем годовых закупок у единственного поставщика. Также в ряде случаев муниципалы принимали работы, которые не соответствовали контрактам. Еще КСП обнаружила ошибки в ведении бухучета и распоряжении госсобственностью. 

"Так, часть помещений, которые были переданы в пользование Муниципальному совету, занимала Местная администрация и муниципальное казенное учреждение без разрешения собственника. Коммунальные услуги и электроэнергия при этом в полном объеме были оплачены за счет средств местного бюджета, утвержденных на обеспечение деятельности Муниципального совета", - говорится в сообщении палаты. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о проверках КСП в МО "Поселок Левашово", где на сотрудника администрации составили административный протокол, и МО "Поселок Понтонный", где административные протоколы как раз не составлялись длительное время

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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