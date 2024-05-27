Медведев призвал поторопиться с присвоением имен участников СВО школам

Приехавший в Петербург на день рождения города зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев порассуждал о важности такой практики, как увековечивание погибших на спецоперации в названиях школ. Чиновник пообещал предпринимать усилия в этом направлении и по государственной линии, и по линии "Единой России", которую он возглавляет.

По мнению Медведева, не следует тянуть с прославлением участников СВО предлагаемым образом.

"Это важно сделать прямо сейчас, не ждать, когда пройдет какой-то период, когда можно будет пыль с книжки стряхнуть, а прямо сейчас", - приводит его позицию ТАСС.

По сведениям бывшего президента, около 6 тысяч российских школ сегодня носят имена героев.

фото: пресс-служба петербургского отделения ЕР