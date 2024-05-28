В Москве оштрафовали еще троих медийных персон в статусе иноагентов

Таганский суд Москвы назначил штрафы по "иноагентским" административным делам троим россиянам, ведущим активную медийную деятельность, о чем накануне поздно вечером сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Взыскания по 40 тысяч рублей каждое получили политик, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков*, а также предприниматели и блогеры Дмитрий Потапенко** и Константин Боровой***.

На каждого из перечисленных граждан составили протоколы по 6.21 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента) из-за отсутствия плашки иноагента в выпущенном контенте. Как минимум двое из них, Гудков* и Боровой***, в течение многих последних лет находятся за пределами России.

Потапенко** в предыдущий раз по аналогичным основаниям штрафовали на прошлой неделе.

*Минюст внес Геннадия Гудкова в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Геннадия Гудкова в реестр экстремистов и террористов

**Минюст внес Дмитрия Потапенко в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Константина Борового в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру