Глава СПЧ возмутился отказом голосовых помощников отвечать на вопросы о СВО

На состоявшемся в Светлогорске круглом столе "Защита прав и свобод граждан в условиях цифровизации" глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев выразил возмущение "некомпетентностью" голосовых помощников, разработанных в России. Речь идет об "Алисе", изобретенной "Яндексом", и "Марусе" производства "ВКонтакте". Дело в том, что они не смогли дать внятного ответа на актуальные вопросы политического характера, пишет "Коммерсант".

Так, обе помощницы затруднились дать какой-либо ответ на вопросы о территориальной принадлежности Донбасса и о событиях двухлетней давности в украинской Буче. При этом, отметил Фадеев, зарубежные аналоги российских "умных колонок" с задачей более-менее справились.

"Довольно обтекаемо, но ответ есть. А наши новые инструменты почему стесняются давать ответы? Это не вопрос цензуры, это вопрос отношения нации к своей истории, важнейший идеологический вопрос", - заявил общественник.

Представитель "Яндекса" заметил, что уход "Алисы" от ответов стал лучшим вариантом для компании. В случае, если бы ответ последовал ошибочный, "нас бы вообще запретили, скорее всего", пояснил он.

Ранее неспособностью "Алисы" к ответам на политические вопросы остался сильно недоволен зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Из-за этого он даже допустил такое развитие событий, при котором менеджеров "Яндекса" объявят иноагентами.

фото: пресс-служба Общественной палаты РФ