В Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании за дипфейки

Депутат Госдумы Ярослав Нилов подготовил законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконное использование изображения, голоса и биометрических данных соотечественников. Инициативу, представляющую собой поправки в Уголовный кодекс, глава комитета по труду и социальной политике собирается внести на текущей неделе, пишут "Известия".

"Современные программно-аппаратные комплексы, а также использование нейросетей и искусственного интеллекта (технологии "дипфейк", "цифровые маски" и так далее) позволяют создавать подделки, отличить которые от реальности неспециалисту практически невозможно", - гласит текст пояснительной записки к документу.

Депутат, комментируя свой нормативно-правовой акт, напомнил, что на прошлогодней прямой линии с президентом всей стране показали "виртуальную копию" Владимира Путина. Нилов в качестве максимальной санкции за дипфейки предлагает лишать свободы на семь лет. В Минюст и Минцифры законопроект на отзыв пока не поступал.

Фото: ЗАКС.Ру