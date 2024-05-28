Петербургских муниципалов и чиновников попросили не косить газоны в жару

Активисты из петербургского движения "Живой город" обратились в жилищный комитет и комитет по благоустройству, а также к местным администрациям муниципалитетов с просьбой воздержаться от кошения газонов на время жары.

В городе установилась аномально высокая температура, на семь градусов превышающая норму, отметили градозащитники.

"В такое время кошение газонов ведет к тому, что они высыхают, превращаются в "сено" и потом долго не восстанавливаются", - говорится в их Telegram-канале.

Сохранение травы, напротив, способствует более комфортному переносу гражданами жары, считают активисты: по их словам, газоны сохраняют влагу.

Напомним, из-за специфической погоды в городе действует "желтый" уровень опасности.

Фото: ЗАКС.Ру