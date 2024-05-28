Беглов на заседании правительства рассказал о необходимости защищать интересы детей

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства города 28 мая заслушал доклад уполномоченной по правам ребенка Анны Митяниной о соблюдении прав и законных интересов детей в 2023 году. Глава города заявил, что органы исполнительной власти продолжат работать над совершенствованием этой сферы.

- Хотел бы еще раз обратить внимание, что помощь детям - это не только выплаты, пособия, школа и детские сады, которые мы вводим рекордными темпами. Это еще и безопасность детей и соблюдение их прав, о чем и говорила Анна Владимировна. <...> Мы должны уделить особое внимание противодействию распространения идеологии терроризма, экстремизма в молодежной среде. Защитить наших детей от приносящей вред здоровью информации в интернете. Необходимо также продолжить работу по профилактике употребления психоактивных веществ, - сказал Беглов.

Также Беглов обратился к депутатам Заксобрания за поддержкой при рассмотрении законодательных инициатив Смольного, направленных на защиту детских прав.

Напомним, в начале апреля детский омбудсмен в Петербурге Анна Митянина выступила с ежегодным докладом перед парламентом.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру