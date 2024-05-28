С Валерия Рашкина сняли судимость по делу о незаконной охоте

У бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина истек испытательный срок, который был назначен ему в рамках приговора, вынесенного по делу о незаконной охоте.

Таким образом с политика сняли судимость, о чем пишет РБК со ссылкой на адвоката Константина Лазарева. В феврале этого года получившему условный срок коммунисту суд отказал в условно-досрочном освобождении.

Дело против Рашкина завели из-за туши лося, обнаруженной в его автомобиле. Скандал привел к лишению политика депутатского мандата. Последний в 2022 году перешел активистке "Левого фронта" Анастасии Удальцовой.

фото: Рашкин Today / Telegram