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Новости 14:55

На юго-западе Петербурга автомобилист сбил ребенка на самокате

фото ЗакС политика На юго-западе Петербурга автомобилист сбил ребенка на самокате

Петербургские полицейские занялись изучением обстоятельств дорожной аварии, случившейся накануне в Красносельском районе, о чем пишет пресс-служба ГУ МВД.

В утреннее время водитель "Мерседеса" не заметил девятилетнего школьника, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход на улице Маршала Захарова. Потерпевший переезжал дорогу на самокате. Взрослых рядом с ним не было.

Попавший под колеса ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. ДТП с детьми на самокатах в городе стали случаться каждую неделю.

Фото: ЗАКС.Ру


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