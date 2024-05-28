Бельский внес на рассмотрение ЗакСа проект постановления о выборах губернатора

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит в ближайший четверг, 30 мая, вопрос о назначении даты выборов губернатора, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале. К опубликованному посту депутат приложил копию внесенного им проекта соответствующего постановления ЗакСа.

"Предлагаю назначить выборы высшего должностного лица Петербурга — губернатора города — на 8 сентября 2024 года", — написал Бельский.

Вопрос об организации на выборах трехдневного голосования остается открытым, решение об этом пример Горизбирком в течение пяти дней после опубликования принятого постановления, уточнил спикер. При этом он заявил, что поддерживает идею проводить выборы в течение трех дней, а не одного. "Многодневная система уже хорошо зарекомендовала себя: показала свою эффективность и удобство для избирателей", — поделился мнением он.

Накануне стало известно, что действующий губернатор Александр Беглов пойдет на перевыборы от "Единой России". Кроме него, о намерении баллотироваться ранее сообщали глава регионального отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова, муниципальный депутат Павел Брагин и предпринимательница Мария Михайлова.

Фото: ЗАКС.Ру