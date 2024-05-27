Беглов будет баллотироваться от "Единой России"

Действующий губернатор Александр Беглов пойдет переизбираться на второй срок от "Единой России", объявил председатель партии Дмитрий Медведев 27 мая на встрече с однопартийцами в петербургском отделении ЕР. Медведев собирается дать поручение региональному отделению ЕР, чтобы партийцы поддержали его кандидатуру на конференции. Беглов с предложением выдвигаться от единороссов согласился.

- Я считаю правильным поддержать кандидатуру Александра Дмитриевича Беглова на выборах, которые состояться в сентябре месяце этого года. Для того, чтобы Александр Дмитриевич избирался руководителем нашего города, губернатора нашего города от партии "Единая Россия". Если вы это, уважаемые друзья, коллеги, товарищи по партии, поддержите, то тогда я попросил местную партийную организацию, я дам соответствующее поручение, поддержать кандидатуру Александра Дмитриевича Беглова на конференции, - заявил Медведев.

Беглов поблагодарил собравшихся за доверие и напомнил, что стоял у истоков создания партии в Петербурге. Напомним, в 2019 году Беглов избирался на свой первый срок в качестве самовыдвиженца.

Выборы губернатора пройдут в сентябре 2024 года. Пока о своем желании побороться заявили четверо: Беглов, лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова, мундеп Павел Брагин от партии "Зеленые", и предпринимательница Мария Михайлова от "Родины".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру