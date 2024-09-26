В ГИК не обнаружили случаев неоднократного голосования на выборах губернатора

Петербургская избирательная комиссия провела проверку однократности выдачи избирательных бюллетеней на состоявшихся в 2024 году выборах губернатора города, сообщила секретарь ГИК Екатерина Астафьева на заседании 26 сентября. По ее словам, ревизия проводилась по восьми эпизодам, ни по одному из них нарушений не выявили.

— Проверка проводилась в отношении так называемых "вернувшихся" избирателей, то есть избирателей, которые ранее были исключены из списков по месту своего жительства в связи с подачей заявлений о включении в списки по месту нахождения, но вернувшихся на участки по месту жительства. Таких избирателей у нас было восемь, — сообщила Астафьева на заседании Горизбиркома.

Сама проверка проходила в период с 17 по 20 сентября в помещениях восьми территориальных избирательных комиссий. Участники изучили 16 записей книг избирателей — восемь записей книг по месту жительства и восемь записей по месту нахождения. Как заявила секретарь ГИК, в книгах со списками голосовавших по месту жительства записи по восьми голосовавшим имелись, а в книгах со списками подавших заявки на голосование по месту нахождения записи по ним отсутствовали.

— Таким образом, фактов неоднократного получения и выдачи избирательных бюллетеней не выявлено, — резюмировала Астафьева.

Информацию о результатах проверки направят в Центральную избирательную комиссию, следует из слов председателя Горизбиркома Максима Мейксина.

Выборы главы Петербурга проходили в течение трех дней с 6 по 8 сентября. По их результатам победил шедший на второй срок губернатор Александр Беглов, получивший 59,8 % голосов.

Андрей Казарлыга, фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия (скриншот трансляции)