Тихонова попросила Полякова дать право бесплатной парковки родителям детей с инвалидностью

Глава петербургского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась к вице-губернатору Кириллу Полякову с просьбой обеспечить получение бесплатных парковочных разрешений родителям детей с инвалидностью. При этом она сослалась на то, что подобным правом уже обеспечены люди с ограниченными возможностями.

Сейчас маломобильные петербуржцы из районов в зоне платной парковки имеют право на получение бесплатного парковочного разрешения. Постановление об этом подписал в начале марта губернатор Александр Беглов. При этом в документе ничего не сказано о родителях, воспитывающих детей с инвалидностью.

Сложившуюся ситуацию Тихонова сочла несправедливой. "Льгота не предусмотрена для родителей детей с инвалидностью, хотя они тоже каждодневно сталкиваются с трудностями доступности городской среды, а платная парковка стала для них еще одним финансовым бременем", — отметила она.

Для исправления ситуации справоросс обратилась к Полякову.

Фото: ЗАКС.Ру